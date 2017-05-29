光華幼保科奇幻馬戲團 陪400幼童過端午
光華幼保應屆畢業生於四技二專統一入學測驗之後，策畫音樂劇「奇幻馬戲團」作為畢業成果動態展，並邀請光華附幼、欣苗幼兒園、開元幼兒園等400多位小朋友一同歡度端午節，期望藉由馬戲團神奇有趣的故事，讓小朋友學習人和人之間、人和動物之間如何互助合作、彼此鼓勵讚美，激發每個人的潛能。
幼保科學生花2個星期籌備，從自創劇本、挑選劇本到排戲演戲，再分工為場地佈景、製作道具以及服飾縫製等，全體同學通力合作之下，充分展現幼保人團隊合作和創意設計的能力。
音樂劇主題為「奇幻馬戲團」，是由歐宜羚、鄭丞芸、陳有慈、鄭宇珉編劇，仿似繽紛多彩的迪士尼一樣，散播歡樂散播愛。編劇兼導演又是主持人的歐宜羚表示，雖然到最後一刻才確認所有表演流程和道具定位，但神奇的是，一看見現場這麼多小朋友，整個幼保魂都上身了，努力做到最好，令不少老師看得偷偷掉淚。
除了音樂劇的表演之外，幼保科同學也設計玩球接力、海盜船、腳力飛毯、記憶猜一猜等不同關卡，帶領小朋友進行團隊合作的學習，讓小朋友不只觀賞，更延伸到實際行動的應用，學習甚麼是互助合作。
校方表示，這樣的教學模式正是108課綱所強調，把知識和技能應用在生活情境中，真正學習一個人面對問題的態度。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。