光華幼保科奇幻馬戲團 陪400幼童過端午

光華幼保應屆畢業生策畫音樂劇「奇幻馬戲團」，作為畢業成果動態展，並邀請光華附幼、欣苗幼兒園、開元幼兒園等400多位小朋友一同歡度端午節。（曹婷婷攝）

光華幼保奇幻馬戲團 ，吸引400多位小朋友參觀。（黃文博翻攝）

光華幼保應屆畢業生於四技二專統一入學測驗之後，策畫音樂劇「奇幻馬戲團」作為畢業成果動態展，並邀請光華附幼、欣苗幼兒園、開元幼兒園等400多位小朋友一同歡度端午節，期望藉由馬戲團神奇有趣的故事，讓小朋友學習人和人之間、人和動物之間如何互助合作、彼此鼓勵讚美，激發每個人的潛能。

幼保科學生花2個星期籌備，從自創劇本、挑選劇本到排戲演戲，再分工為場地佈景、製作道具以及服飾縫製等，全體同學通力合作之下，充分展現幼保人團隊合作和創意設計的能力。

音樂劇主題為「奇幻馬戲團」，是由歐宜羚、鄭丞芸、陳有慈、鄭宇珉編劇，仿似繽紛多彩的迪士尼一樣，散播歡樂散播愛。編劇兼導演又是主持人的歐宜羚表示，雖然到最後一刻才確認所有表演流程和道具定位，但神奇的是，一看見現場這麼多小朋友，整個幼保魂都上身了，努力做到最好，令不少老師看得偷偷掉淚。

除了音樂劇的表演之外，幼保科同學也設計玩球接力、海盜船、腳力飛毯、記憶猜一猜等不同關卡，帶領小朋友進行團隊合作的學習，讓小朋友不只觀賞，更延伸到實際行動的應用，學習甚麼是互助合作。

校方表示，這樣的教學模式正是108課綱所強調，把知識和技能應用在生活情境中，真正學習一個人面對問題的態度。

(中時)