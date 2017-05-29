MLB》天使遭馬林魚2轟打趴 還傷了卓奧特

史坦頓首局陽春炮領軍，馬林魚擊敗天使贏得系列賽勝利。(美聯社)

天使能持續在美聯西區保有競爭力，「神鱒」卓奧特(Mike Trout)絕對是不可或缺的戰力，未料29日他們對戰馬林魚，卓奧特卻在5上發動盜壘時，意外扭傷左手拇指，下個半局就退場休息，天使缺少主將，魚軍把握機會，比賽後段取8分逆轉戰局，以9比2逆轉勝天使，睽違1個多月再贏得系列賽勝利。

此役天使先發修梅克(Matt Shoemaker)雖在首局挨史坦頓(Giancarlo Stanton)陽春炮，但打線於4上突破魚軍先發烏瑞尼亞(Jose Urena)封鎖，靠莫當多(Martín Maldonado)的2分炮逆轉。然而取得1分領先，5上卓奧特獲保送後盜上二壘，卻在撲上壘的時，扭傷了左手腕，下個半局就退場休息。

「真的是蠻痛的！」卓奧特表示，這是有點可怕的事，不過經X光檢查結果，並沒有發現結構上的損傷，讓他稍稍有點放下心來，但詳細情形還是得明天再觀察狀況，「希望只是因不太好的扭動引起的疼痛。我還不太確定狀況，但我祈求是那樣，如果明早起床狀況感覺不錯，再看要怎麼做。」

卓奧特的情況，天使總教練索西亞(Mike Scioscia)也給出相同的答案，他透露卓奧特當時並不想退場，「他告訴我『我壓到大拇指，感覺有點痛』，隨後試著活動手指，讓防護員檢查傷勢，然後跟我說『握緊我的手套，讓我看感覺怎麼樣，如果還行，我應該還能揮棒。』」

讓天使遺憾的是，卓奧特最後仍得傷退，索西亞表示，初步看來應是扭傷，預計明天會做核磁共振。在卓奧特傷退後，馬林魚趁虛而入，5下靠瑞多(J.T. Riddle)的3分炮逆轉戰局，隨後還在第6、第8局再兩度發動攻勢，添得5分，終場7分之差勝出，以2勝1敗取得系列賽勝利。

這是魚軍自上月23日贏得與教士系列賽以來，首次贏下的系列賽，總教練麥汀利(Don Mattingly)坦言，魚軍等這次勝利，等了很久，「坦白說，我們沒有很多機會贏下系列賽，前次有機會是在對運動家2連戰時(當時1勝1敗)...真的過很久，這次感覺很棒，希望是好事來臨前的開端！」

(中時電子報)