英航電腦連當2天 希斯羅機場再取消1／3航班

27日英國航空電腦故障，取消全部航班，造成大批旅客滯留機場，28日電腦尚未修復，仍有1/3航班延誤取消。(圖/美聯社)

英國航空(British Airways)上周六電腦當機，造成數百航班被迫取消，接連2天，電腦故障問題尚未修復，周日(28日)仍有1/3航空班次遭到取消，影響大批航空公司和上千名旅客，造成希斯羅機場大亂，從英國倫敦飛往世界各地的飛航班次或延誤取消，受嚴重影響。

根據BBC報導，由於英航電腦連當2天，面臨周日(28日)仍有超過1/3從希斯羅機場飛往全球的航線遭到取消，影響達上千名旅客。英航第2天當機情況依然存在，希斯羅機場的自動報到櫃台機器故障停擺，讓登機旅客無法順利通關，周六(27日)已有數百航班取消，周日再取消飛往全球航線1/3班次，不只影響英國旅客，對於全球航點都造成衝擊。

英航故障除了讓大批旅客因航班延誤滯留機場外，也讓全球想要飛往倫敦的班機，無法順利飛回。

多架英國航空公司的飛機，停在倫敦希斯羅機場。(美聯社資料照)

報導稱，因飛機航班取消而滯留的旅客，可以申請每天200英鎊(約新台幣7,732元)的住宿(2人/房)補償，旅館至機場的交通補償50英鎊(約新台幣1,932元)，以及每日成人誤餐費25英鎊(約新台幣966元)。

航空公司向所有乘客道歉，並表示這起故障事件的起因是IT系統的供電出現問題。

英國航空說，所有從希斯羅機場出發的長途航班都延誤起飛，英航表示希望旅客出發前往機場前，先確認好飛機航班是否遭到延誤或取消，再到機場。

(中時電子報)