中捷引進德路軌兩用車 可拖引重10倍電聯車

台中捷運引進德國路軌兩用車，能拖引比它10倍重的捷運電聯車，保障乘客安全，維護機動性大增。（盧金足翻攝）

台中捷運綠線將於2018年試運轉，2020年全線通車營運。（盧金足攝）

迎接捷運時代來臨，中捷公司展開全方位作業！為確保安全並因應電聯車可能發生故障、救援之需，採購德國最新賓士U400型路軌兩用車，能拖引比它重10倍的捷運電聯車，處理捷運電聯車救援，即時救出受困車內的民眾，保障乘客安全更有機動性。

台中捷運綠線將於2018年試運轉、2020年全線通車營運，針對電聯車行駛過程預作維安考量，捷運公司將透過路軌兩用車因應捷運電聯車救援工作，減少乘客恐慌。

中捷公司表示，引進賓士U400型路軌兩用車，配置行車監控系統，避免電聯車未保持安全距離造成追撞意外，有別於一般僅能載運3名工作人員的路軌兩用車。

該型號路軌兩用車除可載運7名工作人員，也可裝運列車復軌設備，在列車發生出軌狀況時，第一時間趕赴現場進行列車復軌作業。

賓士U400型路軌兩用車，長6.7公尺、寬2.3公尺、高度3.1公尺，車重10公噸，配置有膠輪與鋼輪，能拖引比它重10倍的捷運電聯車，廣泛使用於鐵道工程維修，負責協助電聯車調度與拖駛工作。

中捷說，路軌兩用車在乾燥鋼軌環境下，最大牽引力達209噸，未來中捷將培訓5名駕駛員，進行40小時操作訓練，駕駛員經測試合格、授證才能操作路軌兩用車。

(中時)