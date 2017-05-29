中捷引進德路軌兩用車 可拖引重10倍電聯車
迎接捷運時代來臨，中捷公司展開全方位作業！為確保安全並因應電聯車可能發生故障、救援之需，採購德國最新賓士U400型路軌兩用車，能拖引比它重10倍的捷運電聯車，處理捷運電聯車救援，即時救出受困車內的民眾，保障乘客安全更有機動性。
台中捷運綠線將於2018年試運轉、2020年全線通車營運，針對電聯車行駛過程預作維安考量，捷運公司將透過路軌兩用車因應捷運電聯車救援工作，減少乘客恐慌。
中捷公司表示，引進賓士U400型路軌兩用車，配置行車監控系統，避免電聯車未保持安全距離造成追撞意外，有別於一般僅能載運3名工作人員的路軌兩用車。
該型號路軌兩用車除可載運7名工作人員，也可裝運列車復軌設備，在列車發生出軌狀況時，第一時間趕赴現場進行列車復軌作業。
賓士U400型路軌兩用車，長6.7公尺、寬2.3公尺、高度3.1公尺，車重10公噸，配置有膠輪與鋼輪，能拖引比它重10倍的捷運電聯車，廣泛使用於鐵道工程維修，負責協助電聯車調度與拖駛工作。
中捷說，路軌兩用車在乾燥鋼軌環境下，最大牽引力達209噸，未來中捷將培訓5名駕駛員，進行40小時操作訓練，駕駛員經測試合格、授證才能操作路軌兩用車。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。