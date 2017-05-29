NBA》沃神鐵口直斷 保羅不會加盟馬刺
近日快艇主將保羅有可能琵琶別抱的傳聞甚囂塵上，但NBA爆料天王沃神卻是鐵口直斷的說，保羅絕對不會去馬刺，因為快艇擁有絕對的優勢留人。
沃神在受訪時表示，「里歐納德、艾卓吉加上保羅，的確是相當有競爭力的組合，但馬刺沒有足夠薪資空間來延攬保羅，所以我不認為保羅會前往聖安東尼。」
沃神進一步解釋，「我一直關注著馬刺的動向，如果馬刺想要從快艇手中挖來保羅，勢必得清出薪資空間，但馬刺過去不曾有過這種大動作，一旦付諸行動，馬刺如今陣容肯定會出現大變化，因此，這項傳聞有些莫名其妙。」
反觀，保羅如果在夏天與快艇續約將可獲得5年2.05億美元的頂級合約，至於其他球隊最多能提供的是4年合約，對於現年已32歲的保羅而言，快艇給的保障是其他球隊無法比擬的。
沃神表示，「我不認為保羅會離開洛杉磯這個大城市，從市場角度以及發揮空間來看，快艇擁有絕對留人的優勢。」
(中時電子報)
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