房屋稅繳納5月底截止 中市稅務局籲注意期限

2017年房屋稅繳納期間從5月1日至31日止，台中市府地稅局提醒，除符合住家房屋現值在10萬元以下、或應納稅額在100元以下等條件者免予徵收外，其餘民眾應於31日前完成繳納。

地稅局表示，已辦妥約定轉帳代繳稅款者，需在31日前於轉帳戶內預留足額存款，避免逾期加徵滯納金影響自身權益。

民眾若未收到稅單或已遺失者，可上網至地方稅網路申報作業入口網站「房屋稅繳上查繳稅系統」，使用已註冊全民健保卡、自然人憑證或工商憑證登打密碼後，輸入存款帳號或信用卡資料完成繳稅。

地稅局提醒民眾，房屋稅逾期繳納，依稅法規定，每逾2日按滯納稅額加徵1%滯納金，最高可加徵至15%；如逾30日仍未繳納者，除加徵15%滯納金外，將移送法務部行政執行署所屬分署強制執行，請民眾務必於期限前繳納，以免影響自身權益。

此外，牌照稅方面，民眾若以自動櫃員機、晶片金融卡、信用卡、電話語音或約定轉帳納稅等方式繳納106年度使用牌照稅成功者，地稅局將於5月底寄發轉帳繳納證明，該證明視同繳納收據，妥為保存5年。

(中時)