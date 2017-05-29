法總統馬克宏承認 和川普握手較量有更深含意

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法總統馬克宏承認 和川普握手較量有更深含意
法國總統馬克宏在G7會議上發表演說。(美聯社)

法國新科總統馬克宏(Emmanuel Macron)日前在和美國總統川普(Donald Trump)握手時，因兩人互相用力較勁而引發各界討論，今馬克宏在接受訪談時證實，兩人的握手的確有更深一層意義。

CNN報導，馬克宏在接受法國媒體Journal du Dimache的訪談時承認，他和川普的握手不如表面看起來的無辜，馬克宏說：「這是個真實的時刻。」兩人日前在布魯塞爾會面時握手握到關節泛白、咬牙的程度，全程都被在場媒體拍了下來。川普今年2月在會見日本首相安倍晉三時，也因為握手很長一段時間，讓安倍相當不自在而引起關注。

在訪談中馬克宏將握手比擬他的領導風格，他認為不能表現出任何有意做出讓步的行為，即使是一些象徵性的事情。

他對待土耳其總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)和俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的方式也深受歐洲中間派的領袖的認同。馬克宏在布魯塞爾向艾爾多安要求釋放法籍記者Mathias Depardon，這名攝影記者被國家地理雜誌(National Geographic)派到土耳其，但5月8日起突然遭到逮捕。馬克洪抨擊俄羅斯合併克里米亞(Crimea)、在敘利亞的活動、和箝制輿論等，但表示和俄政府維持雙邊對話相當重要。

馬可宏說川普、土耳其和俄羅斯總統都有權力關係的心態，但這不會影響他，因為他不相信這種在公眾場合污辱他人的外交手段，只認同雙邊對談。

川普雖然在馬克宏競選總統期間，曾對馬克宏的競爭對手─極右派的勒龐(Marine Le Pen)發表正面評論，但是一名法國官員表示，在G7會議結束後馬克宏和川普兩人相處愉快，川普有曾跟馬克宏說他沒有支持勒龐。馬克宏也在接受法國媒體訪問時說，他相信他可以和川普建立友好關係。

(中時電子報)

文章來源：Macron explains his tense handshake with Trump

文章來源：Macron takes on Erdogan and demands French journalist ‘wrongfully’ imprisoned in Turkey

文章來源：Putin, Macron to air tough issues at Versailles meet

關鍵字：川普馬克宏總統美國法國握手
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