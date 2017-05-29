文化遞嬗與傳承 海洋文學體驗營開始報名
為落實課綱有關海洋教育課程，教育部國教署將於106年7月4日至7日舉辦106年全國高中職學生海洋文學體驗營，主軸將聚焦於台江內海的生態、環境與文化變遷體驗，有興趣的學生可報名參加。
教育部表示，這次活動將透過推薦遴選制度，將兼具文學素養及創作熱誠之66位優秀高中職學子齊聚一堂，在經驗豐富的輔導教師帶領之下，透過4天3夜的密集性營隊訓練，引導學生以攝影、圖文創作、報導文學，甚至新詩、散文、小說等不同創作方式，呈現對海洋文化的認識與感知。
今年的海洋文學體驗營由國立台南二中承辦，除邀請成大、台南大學、台江國家公園管理處等相關專家學者來講授台江地區的生態、人文特色外，還安排學員坐船巡航內海，深入觀察海洋生態，並輔以七股、馬沙溝地區的漁村采風分組採訪，累積學員創作素材。
此外，還邀請知名生態攝影家范兆雄來指導學員生態攝影、將軍詩人汪啟疆來指導學員創作海洋詩歌、《鹽田兒女》作者蔡素芬老師來指導學員創作海洋小說。
教育部希望透過營隊的辦理，將海洋教育的種子散播到高中職校園中，落實、提升海洋教育教學成效，也能轉化成營造校園文藝創作的動能，跨領域帶動校園師生對身處本土海洋生態環境認同與關愛。相關報名資訊，請上國立台南二中首頁──106全國海洋文學體驗營報名專區。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。