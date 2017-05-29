文化遞嬗與傳承 海洋文學體驗營開始報名

為落實課綱有關海洋教育課程，教育部國教署將於106年7月4日至7日舉辦106年全國高中職學生海洋文學體驗營，主軸將聚焦於台江內海的生態、環境與文化變遷體驗，有興趣的學生可報名參加。

教育部表示，這次活動將透過推薦遴選制度，將兼具文學素養及創作熱誠之66位優秀高中職學子齊聚一堂，在經驗豐富的輔導教師帶領之下，透過4天3夜的密集性營隊訓練，引導學生以攝影、圖文創作、報導文學，甚至新詩、散文、小說等不同創作方式，呈現對海洋文化的認識與感知。

今年的海洋文學體驗營由國立台南二中承辦，除邀請成大、台南大學、台江國家公園管理處等相關專家學者來講授台江地區的生態、人文特色外，還安排學員坐船巡航內海，深入觀察海洋生態，並輔以七股、馬沙溝地區的漁村采風分組採訪，累積學員創作素材。

此外，還邀請知名生態攝影家范兆雄來指導學員生態攝影、將軍詩人汪啟疆來指導學員創作海洋詩歌、《鹽田兒女》作者蔡素芬老師來指導學員創作海洋小說。

教育部希望透過營隊的辦理，將海洋教育的種子散播到高中職校園中，落實、提升海洋教育教學成效，也能轉化成營造校園文藝創作的動能，跨領域帶動校園師生對身處本土海洋生態環境認同與關愛。相關報名資訊，請上國立台南二中首頁──106全國海洋文學體驗營報名專區。

(中時)