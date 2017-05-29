警大錄取分數40年最大崩落 葉毓蘭憂人才流失

葉毓蘭。(葉毓蘭臉書)

蔡政府上台後進行「年金改革」，前警大教授葉毓蘭在臉書表示「退休金的改變已經是箭在弦上，不得不發了。」而警大公布106學年度錄取名單卻讓她倒抽一口氣，錄取分數崩跌是40年來最大滑落。葉毓蘭憂心年輕人有選擇權時，不會願意擔任沒有保障的警察工作了。在人才外流後，未來的治安堪慮。

葉毓蘭在臉書發文指，銓敘部在5月23日發文給中央及地方機關，針對「漸進式退休人力再運用制度」提出問卷調查。即將實施的延後月退休金達65歲才能領全額月退，但漸進式退休對於還未退休者，可先減少工作時數，慢慢調適，但是因為工作時數、天數變少，薪水自然會減少；若選擇支領展期或減額月退休金者，如年齡約62或63歲間公務員，選擇漸進式退休，即可減少工時，有來工作，就給予津貼；而且，在「減少工時」上班的這段期間，還是可以領部分退休金。

葉毓蘭說，退休金的改變已經是箭在弦上，不得不發了。然而，前兩天警察大學公布106學年度學士班四年制第86期入學考試第1階段（初試）合格人員名單，卻讓人足足倒抽了一口氣，從心底涼了起來。

葉毓蘭表示，今年警大自然組（甲組）男生的錄取分數(以四科計)，居然狂掉12級分:去年53級分，今年僅剩41級分，這大概是我40年來看到的最大滑落。即便連過去周人蔘電玩弊案、翁奇楠命案爆發引起警界風紀聲譽如土石崩落，警察大學的招生從未有過類似的情形。我所任教的外事系或李昌鈺博士手創的鑑識系，經常可以招到社會組、自然組滿級分的菁英。

她說，雖然警察工作並不需要學霸，41級分的未必比53級分的不適合當警察，但是主政者一定要正視目前的年金改革，對於警消的「普通化」「公務員化」趨勢。而工作與勤務仍然是持續危險、過勞，將來讓警消迫於生計必於長留在工作上，不敢退休，警消人力老化後，對於新進的同仁又增加障礙，未來偏重體力勞力的工作，只能多仰仗新進警力，勢必雪上加霜。

葉毓蘭說，有競爭力的學霸型菁英們，當然在年輕時，還有選擇權時，不會願意擔任沒有保障的警察工作了。在人才外流後，未來的治安堪慮。

(中時電子報)