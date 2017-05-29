鄭少秋同台愛女 慚愧道歉：沒幫過妳
港星鄭少秋近日在香港紅勘舉辦世界巡迴演唱會，還驚喜找來愛女鄭欣宜合唱，他忍不住紅眼眶說：「我好慚愧，多年來都沒能幫妳什麼。」
鄭少秋和「肥肥」沈殿霞愛女鄭欣宜鮮少連絡，28日父女倆罕見同台，當他唱到《誓不低頭》時，鄭欣宜突然現身合唱，他們手牽著手、互親對方臉頰，他大喊：「我的乖女，女神！」鄭欣宜也開心回應：「Daddy恭喜你入行半世紀，多謝你邀請我來分享你最開心的日子！」
而鄭少秋也感慨透露，女兒多年來都是靠自己，慚愧道歉：「我好慚愧妳進演藝圈多年，都沒有幫過妳，妳有今天的成績，都是靠妳自己奮鬥，I'm Proud of You（我為妳感到驕傲）」。其實父女倆鮮少聯繫，有傳是因為鄭少秋已再婚，她不願打擾。
而鄭欣宜雖繼承母親遺產，但要35歲後才能用，她曾透露戶頭僅剩下104元可花，但她卻從未向爸爸求助，讓鄭少秋聽聞後難過說：「為什麼她不找我？我這個女兒好固執，都不肯跟我要零用錢。」
(中時電子報)
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