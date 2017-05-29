17歲少年舉槍自戕 疑工作不順尋短

17歲陳姓少年，今（29）日凌晨1時許，在三峽區復興路自家房內開槍自戕，巨大的聲響驚醒隔壁房父母，趕緊查看，赫然發現兒子眉心中彈，冒出大量鮮血，染紅整個床鋪，嚇得趕緊報警。

警方獲報抵達，少年已明顯死亡，身旁留有遺書和改造槍枝。初步了解，少年和父母在同一家網購公司做包裝員，母親稱少年曾向她提到最近工作不如意，但不知兒子為何突然尋短，詳細原因仍待警方進一步釐清。

警方發現，陳姓少年所使用的槍枝為金牛座改造手槍，警方鑑識人員在陳姓少年房間內查獲一支通槍條及2發未擊發子彈，將追查槍枝及彈藥來源。

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(中時)