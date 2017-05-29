不用拍AV了！明日花綺羅8萬賭馬贏百萬

知名AV女優明日花綺羅超強運，拿8萬賭馬，竟贏回百萬！(取材自明日花綺羅推特)

孃王系當紅AV女優明日花綺羅，素以她強大的氣場與「不科學」的外貌聞名，但如今，她似乎給自己找到了第二專長，那就是賭馬！日本賭馬活動盛行，讓身為成人向女團現任團長的明日花綺羅，也忍不住栽進去，昨晚她更忍不住曬「證據」，她竟賭馬贏了百萬，high到將個人推特帳號加註上「最強馬卷師」稱號。

今年27歲的當紅AV女優明日花綺羅，不僅事業、桃花強強滾，連賭運都超強！她昨天在推特分享自己買的馬卷，炫耀意味藏都藏不住，原來暗黑女神花了30萬日幣(約8.4萬台幣)，獨押在法國騎師李慕華騎的Rey de Oro上頭，最終名駒以以2分26秒9的成績一舉奪冠，讓她一翻身抱回573萬日圓(約台幣160萬)賭金，而賭博有輸有贏，能像她這樣手氣旺旺的人可不多，難怪明日花綺羅要把帳號改成「最強馬卷師」，此文一出引起轉發潮，不少粉絲勸她可以轉行，不要拍AV算了！

(中時電子報)