NBA》內鬨！ 東區鐵衛責怪自家兄弟太弱

巫師隊沃爾(左)責怪球隊無法闖進東區決賽的主因是替補球員太弱了。(美聯社資料照)

根據《CSN》報導指出，東區第一鐵衛、巫師主控沃爾在受訪時表示，球隊無法闖進東區決賽的主要因素就是替補陣容不夠完整，希望球團能在夏天積極補強。

沃爾這番責怪自家兄弟的言論令人驚訝不已，尤其是關鍵的第七戰，沃爾全場23投8中，最後11次出手全部落空，投籃命中率僅有34.8%，他竟然有臉將敗戰責任推給板凳席的隊友。

沃爾說，「老實講，替補實力太弱，球隊止步東區四強的主因就是他們被打爆了。」沃爾進一步指出，「或許很多人認為第七戰輸在我的手上，但我在球場上保持著旺盛的鬥志，反觀，塞爾提克板凳球員歐利尼克與斯馬特的表現『完虐』了我方。」

雖然沃爾口頭上希望球團補強戰力，但他卻不願出面延攬好手。沃爾表示，「我不會去做這種工作，因為他們(自由球員)都已看到球隊在季後賽的戰力，如果他們願意的話就會主動帶槍投靠。」

(中時電子報)