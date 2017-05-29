塗優酪乳治陰道炎？醫生這麼說

塗優酪乳能治陰道炎？醫師這麼說。（圖/shutterstock提供）

近日有婦產科醫生投書媒體，指優酪乳除了有益腸胃道外，對治療婦科奇癢無比的念珠菌陰道炎也有效。對此，中山醫院副院長、婦產科醫生李世明說，益生菌療法只能當平日保養，發病時，建議仍以醫生開立的塞劑、藥膏為主。

婦產科醫生向媒體分享診治過的病例，指一名病人罹患念珠菌陰道炎，雖已開立塞劑、藥膏給她，夜間仍奇癢難耐，於是向她提起美國醫生經常使用的「塗抹優酪乳治療法」，乳酸會讓陰道呈現黴菌不易生存的酸性環境。病人回診時透露，自己回家以無糖優酪乳塗抹陰道壁，晚上不再癢到難以入眠。

李世明接受《中時電子報》訪問時表示，益生菌種類很多，用對正確的益生菌，不管是塗抹還是飲用，皆有抑制黴菌繁殖，達到陰道炎止癢的效果。不過，李世明說，這些方式都僅能算是「保養」一種，不能稱作「治療」，建議民眾陰道炎發作時，以醫生開立的塞劑、藥膏為主。

至於哪類人是罹患念珠菌陰道炎的高危險群？李世明說，糖尿病病患陰道環境pH值為3.5-4.5（乳酸環境pH值為5.5-6.5），容易繁殖黴菌，比起一般人較易好發念珠菌陰道炎。他也提醒民眾，念珠菌是陰道正常菌叢，一般情況下和身體是共存狀態，生活習慣變糟、免疫力變差時才會發作，想減少發作機率，平時要注意保持私處通風乾淨或提升身體免疫力。

(中時電子報)