60歲總裁要「性」福，小弟弟從蒟蒻變黃瓜

亞大醫院男性性功能中心主任邱鴻傑表示，台灣40歲至70歲以上男性出現性功能障礙的比例約30％至40％。（馮惠宜攝）

亞大醫院男性性功能中心主任邱鴻傑表示，「低能量震波」治療，促進陰莖海綿體血管新生，其原理是對陰莖造成微小傷害後促進組織修復。（馮惠宜攝）

彰化60歲王老闆早年拚事業，無暇享受魚水之歡，直到公司穩定、兒女接班，決定重拾「性」福，無奈因患有高血壓，且腦部動過手術，導致「那話兒」虛軟如蒟蒻，所幸經低能量震波治療後，每周可嘿咻兩到三次，且「弟弟硬如小黃瓜一般」，回診時還還向醫師透露：「另一半滿意極了，還說不可以放棄治療!」

王老闆年輕時拚事業，曾長達10年每天只睡2到3小時，根本沒時間想到「那檔事」，如今公司在東南亞廣設工廠，加上四個小孩陸續接班，想和太太重拾性福，無奈吃了威而鋼也遲不見效，只好赴醫尋求協助。

亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑表示，台灣40歲至70歲以上男性出現性功能障礙的比例約30％至40％，大多因患有高血壓、糖尿病、動過手術、男性賀爾蒙低下（俗稱男性更年期）、血管老化等原因所致，使得行房時陰莖得不到充足的血液，「猶如蒟蒻軟趴趴」，而無法正常勃起。

邱鴻傑指出，根據勃起硬度分級標準，男性勃起的硬度必須至少像「帶皮香蕉」一樣，才能勉強行房，過去治療多以口服PDE5抑制劑或真空吸引器為主，若第一線治療失敗，則會建議使用第二線的治療，將血管擴張劑注入海綿體，使海綿體擴張，達到勃起的效果，但因多數民眾對針劑注射有疑慮，所以進入第二線治療的患者比例並不高。

邱鴻傑說，以王老闆的情況來說，因他長期患有高血壓、腦部去年曾動過手術，導致性功能出現障礙，單獨使用藥物治療並不能根治陰莖血管的病理狀態，因此改用「低能量震波」治療，促進陰莖海綿體血管新生，增加幹細胞修復作用，同時輔以藥物治療。

療程每周一次，每次在陰莖根部和會陰部等處治療，每處施打震波3000至4000發，約20至30分鐘，目前院內已收治25例臨床案例，大多能在6周左右恢復70％至80％的勃起功能，術後王老闆行房次數也已提升至每週2-3次，對於療程十分滿意。

邱鴻傑提醒，低能量震波治療的原理是對陰莖造成微小傷害後促進組織修復，但仍要小心震波能量會使陰莖出現瘀青、血腫，甚至纖維化等問題，若是凝血功能異常、正在服用抗凝血藥物、治療部位正在感染等民眾，則不建議使用。

(中時)