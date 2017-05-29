一兼兩顧 中市文山掩埋場設太陽能發電

台中市在新市政中心頂樓設置太陽能板，響應綠色能源，現也擴大到福田、石岡水資中心，及文山掩埋場復育公園等地。（盧金足攝）

台中市府環保局啟動「文山綠光計畫」，將於文山掩埋場復育公園設置太陽能光電模組8千片，預計明年底設置完成，每年發電可達250萬度以上，減少1290公噸二氧化碳，提升地利、開發綠能，售電所得也能回饋地方做公益。

推動循環經濟，環保局規畫在文山復育完成的1、2期掩埋場復育公園上啟動太陽能文山綠光計畫，採用標租方式，由市府提供土地，廠商負擔建置成本，協力興建太陽能光電系統。

環保局長白智榮說，發電模組由得標廠商興建營運，發電將全數售予台電，廠商由售電所得中提撥至少5％繳公庫，5％作公益回饋。

推估，文山綠光計畫發電系統每年約有250萬度以上發電量，以每度電排放二氧化碳0.637公斤計算，可減少1290公噸二氧化碳排放，相當於種植12.9萬棵樹木，若以每戶每年使用3600度電量計算，足以提供710戶家戶使用。

白智榮強調，文山掩埋場是一座兼具垃圾掩埋與環境教育功能的生態園區，廠區內設有「餘樂園」展示「廚餘變黃金（肥料）」成效，吸引許多學校社團參觀。

除文山掩埋場外，環保局逐漸推廣太陽能發電至全市已復育完成的掩埋場，其中龍井復育掩埋場已著手進行可行性評估。此外，也將利用掩埋場舉辦環境教育推廣活動，讓掩埋場不僅復育綠化，更可開發綠能、永續經營。

(中時)