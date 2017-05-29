端午玩水瘋消暑 麗寶樂園日吸萬人
端午節連續假期天氣回穩，麗寶樂園渡假區人潮湧現，水陸雙樂園、道之驛與麗寶Outlet Mall、國際賽車場，還有剛啟用的天空之夢摩天輪，處處都是出遊人潮，所屬福容大飯店則是連續3晚都已預約滿房！
麗寶樂園針對連假推出加5元升等水陸雙樂園，成功帶動來客，端午連假中部艷陽高照，到馬拉灣戲水的遊客明顯增加，加上午後票及月光票的來客，還有不少預約福容大飯店全包式套裝的家庭住客，水陸雙樂園一天吸客超過1.2萬人。
一旁的麗寶Outlet全天預估吸客近5萬人，尤其下午及晚上更是來客高峰期，美食區座位滿滿，要買知名運動品牌的球鞋，也得排隊入店，加上全台最大的天空之夢摩天輪吸引遊客嘗鮮，帶動整體Outlet人氣，來客量較一般假日成長近50%。
而麗寶國際賽車場的卡丁車體驗也是預約14梯次全滿，仍持續有遊客湧入。值得注意的是，越來越多家庭遊客來訪，顯示賽車場已經逐漸獲得家長青睞，成為新興的親子同歡場地；現場也有不少民眾詢問專為小五到國三學童設計的卡丁車夏令營課程，報名情況踴躍。
麗寶樂園表示，只要天氣持續穩定，預估四天連續假期，整個麗寶樂園渡假區可創造約20萬人次來客，也呼籲民眾可以多多利用渡假區來回烏日高鐵站、台中朝馬站、后里火車站的免費接駁服務。
(中時)
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