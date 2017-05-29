法網》雙打籤表出爐 辛然配拚大賽首冠

詹詠然（右）、辛吉絲先前在羅馬網賽女雙封后。（劉雪貞提供）

法網男女雙打籤表28日晚間出爐，我國共有4組女雙、1男雙輪番上陣，瞄準后冠的詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲(Martina Hingis)名列大會第3種子，詹皓晴搭檔捷克雷茨科娃（Barbora Krejcikova），莊佳容攜手日本土居美咲，謝淑薇與斯洛伐克塞彼洛娃（Jana Cepelova）合拍。

年終賽積分衝上第1的「辛然配」，以紅土8連勝、2連冠迎接法網，首輪將碰上英美聯軍布羅迪(Naomi Broady)／桑契斯（Maria Sanchez）。詹皓晴／雷茨科娃則名列第12種子，迎戰德捷組合貝克（Annika Beck）/佛拉裘娃（ Renata Voracova）。

德國紐倫堡女網攜手日本女將土居美咲，挺進4強的莊佳容，雖然最終4強因土居美咲傷退無緣爭冠軍門票，但兩人法網將繼續聯手，首輪將上演「海峽大戰」面對中國梁辰／王薔，若勝出有望與詹皓晴／雷茨科娃形成台灣內戰。

莊佳容法網繼續攜手日本土居美咲。(取自莊佳容臉書)

謝淑薇法網則搭檔斯洛伐克塞彼洛娃，將迎戰日本穂積絵莉／加藤未唯爭次輪機會，另外我國網球一哥盧彥勳，男雙聯手布朗（Dustin Brown），首輪碰頭法國穆鐵(Corentin Moutet)／萊斯提耶那（Constant Lestienne）。

(中時電子報)