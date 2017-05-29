5月29日中視午間新聞搶先看 北韓清晨又射彈 日韓急開國安會

中視午間新聞搶先看 20170529

《北韓清晨又射彈 日韓急開國安會》

北韓今天清晨又試射一枚飛彈，這已經是今年之內第九次試射飛彈，日本官房長官在記者會上證實，研判飛彈可能落入日本專屬經濟海域。至於南韓總統文在寅也在當地時間七點半，召開緊急國安會議。

=====

《毀百年歷史「石狛犬」李承龍遭逮》

才砍斷八田與一銅像，前台北市議員李承龍和一名女子又在昨天晚上率眾到台北市逸仙國小門口，持榔頭砸毀校門口具有百年歷史的日本石狛犬像，甚至犯案時還開著手機直播。

=====

《不滿前妻結新歡 醋男殺人1死1傷》

高雄三民區今天上午7點多，驚傳凶殺案，一名已經離婚的男子，看到前妻與男性友人在一起，竟然醋勁大發，持刀猛砍2人的頸部，導致前妻重傷送醫，男性友人則是傷重不治。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播李佳玲播報的中視午間新聞！

(中時電子報)