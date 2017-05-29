川普結束外訪後 梅克爾說歐洲無法續仰賴美國

中時電子報
川普結束外訪後 梅克爾說歐洲無法續仰賴美國
從右至左：尼日總統伊素福(Mahamadou issoufou)、美國總統川普、突尼西亞總統艾塞布西(Beji Caid Essebsi)和德國首相梅克爾參加G7會議的情況。(美聯社)

德國首相梅克爾(Angela Merkel)今表示，在最近參加幾次國際會議後，她認為歐洲再也無法繼續「完全」依賴美國和其他長期盟友了。

CNN報導，周日梅克爾在慕尼黑(Munich)舉辦的競選活動中說：「我們完全仰賴他人的時刻，就某種程度來說，已經結束了」，「我在過去幾天中感受到這個結果，因此我只能說我們歐洲真的人必須要掌控自我的命運。」

美國總統川普 (Donald Trump)上周四在參加北約大西洋組織(NATO)的會議時，要求成員國增加其國防預算。在周五和周六參加G7峰會時，儘管梅克爾等的國家領袖試圖說服川普繼續遵守巴黎氣候協定，但川普周六在義大利西西里時，透過推特(Twitter)表示下周他將做出最後決定。

川普認為全球氣候暖化是中國製造出來的騙局，並且競選總統的期間就承諾選民會讓美國退出巴黎氣候協議。

梅克爾是西方國家中，反對英脫歐和川普政策等民族主義等的主要勢力，她在演說中向英國曼徹斯特發生的恐攻致哀，表示德國會與英國團結、共同對抗恐怖主義。梅克爾所屬的黨派這個秋天將面臨大選，她本人也將角逐第四任任期。

(中時電子報)

文章來源：While campaigning, Merkel says Europeans can't 'completely' rely on US, others

關鍵字：川普美國梅克爾歐洲巴黎氣候協定
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