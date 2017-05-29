LPGA》 中國馮珊珊Volvik封后 台將潑水祝賀

中國一姐馮珊珊Volvik奪LPGA第7冠與本季首冠。(美聯社)

首輪並列領先的徐薇淩，今(29日)在Volvik錦標賽決賽輪恢復水準，交出鳥1柏68桿(-4)，以總桿276桿(-12)並列第16作收，雖無緣冠軍，但獲得本季最佳成績。「中國1姊」馮珊珊交出68桿，以險勝1桿的269桿(-19)拿下本季首冠與LPGA第7冠。

徐薇淩獲本季最佳成績並列第16。(資料照 陳怡誠攝)

馮珊珊去年季末在亞洲系列賽拿下馬來西亞高球賽與日本TOTO菁英賽2站冠軍，但LPGA前6勝其中5勝，是在美國本土以外拿下，Volvik錦標賽是她2013年CME年終賽以來，在美國本土贏得的第2勝。她賽後高興說：「我可以向美國球迷證明，我在這裡可以贏冠軍了。」，她這場冠軍獲得19萬5千美元獎金。

馮珊珊與曾雅妮是同於2008年加入LPGA的同梯同學，由於個性溫和又親切，

平時都會相約聚餐、聊天，多年來一直與旅美台灣女將交情相當好，今奪得本季首冠後，第1個衝到場內向她潑水慶祝的就是今年征戰LPGA的台灣新人錢珮芸。

韓國女將李旻智決賽輪來勢洶洶，飆出當天最佳成績65桿，但爭奪逆轉勝功虧一簣，最終以1桿之差與這輪打出66桿的新人同胞朴城炫並列第2。

台灣另2位女將龔怡萍打出73桿，以282桿並列第41，新人錢珮芸同樣交出73桿，以285桿獲得並列第56。

首輪並列領先的徐薇淩，今(29日)在Volvik錦標賽決賽輪恢復水準，交出鳥1柏68桿(-4)，以總桿276桿(-12)並列第16作收，雖無緣冠軍，但獲得本季最佳成績。「中國1姊」馮珊珊交出68桿，以險勝1桿的269桿(-19)拿下本季首冠與LPGA第7冠。

馮珊珊去年季末在亞洲系列賽拿下馬來西亞高球賽與日本TOTO菁英賽2站冠軍，但LPGA前6勝其中5勝，是在美國本土以外拿下，Volvik錦標賽是她2013年CME年終賽以來，在美國本土贏得的第2勝。她賽後高興說：「我可以向美國球迷證明，我在這裡可以贏冠軍了。」，她這場冠軍獲得19萬5千美元獎金。

韓國女將李旻智決賽輪來勢洶洶，飆出當天最佳成績65桿，但爭奪逆轉勝功虧一簣，最終以1桿之差與這輪打出66桿的新人同胞朴城炫並列第2。

台灣另2位女將龔怡萍打出73桿，以282桿並列第41，新人錢珮芸同樣交出73桿，以285桿獲得並列第56。

(中時電子報)