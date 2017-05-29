事故現場地上留下煞車痕。（陳心瑜翻攝）

80歲許姓拾荒婦人遭無照駕駛的吳姓少年撞上，頭部重創。（陳心瑜翻攝）

肇事少年車輛。（陳心瑜翻攝）

無照駕駛買宵夜 17歲少年撞死拾荒婦

新北市17歲蘇姓少年29日凌晨43分許騎車行經五股區成泰路一段時，疑因車速過快，撞上穿越馬路的80歲許姓拾荒婦人，後又遭到後車同樣無照駕駛的友人14歲吳姓少年追撞，老婦人頭部重創，送醫後仍於凌晨2時許宣告不治。兩名少年酒測值0，警方訊後將蘇姓少年依過失致死罪嫌移送法辦，並對2人開出無照駕駛罰單。

警方調查，蘇姓、吳姓少年和另外兩名未成年友人凌晨雙載騎機車出門買宵夜，行經成泰路一段一處加油站附近時，蘇姓少年撞上推著推車穿越馬路的許姓老婦人後，隨後遭閃避不及的吳撞上。

(中時)