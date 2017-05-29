當街攔女子襲胸 色男判刑4年定讞

高雄市陳姓男子前年在大寮區光明陸橋前，見一名年輕女子深夜獨自騎機車經過，他竟攔下她當街襲胸，還持刀脅迫對方「幫忙一下」解決其性需求，被害人急中生智藉口留電話聯絡逃脫，最高法院考量陳男犯後有悔意，將他判刑4年確定。

判決指出，2015年12月27日凌晨1點，陳男騎著偷來的機車行經光明陸橋，他見19歲的女被害人獨自騎機車經過，竟尾隨在她車後，上前佯裝詢問她為何晚歸，然後將機車擋在女子車前不讓她繼續前行，並拔掉她的機車鑰匙。

陳男隨後從正面抱住被害女子，並隔著衣服摸胸，還說「我想要，我很久沒有做那個，妳幫我好不好」，女子嚇到棄車逃跑，他竟持瑞士刀脅迫，除了又撫摸她的胸部外，還要求她幫他「含一下」，她靈機一動留下她老闆娘的手機號碼給他，再趁機離開。

食髓知味的陳男仍不死心，騎機車跟隨被害女子到她住處後才離去。隔天中午，她返回工作處時，將被惡狼猥褻的過程告知老闆娘，剛好陳男打電話來，老闆娘接聽並佯裝是被害人與陳男對話，並報警逮人。

高雄高分院認為，陳男在人煙稀少的大寮區路段，對單獨返家毫無反抗能力年輕女性持刀猥褻，犯罪情節非輕，考量他當庭向被害女子道歉，已見悔意，將陳男依加重強制猥褻罪判刑4年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)