斬首八田與一銅像 李承龍再破壞百年古物

台北市北投區逸仙國小前兩尊具有百年歷史的石狛犬遭曾斬首八田與一銅像的李承龍與邱晉芛持鐵鎚毀損，警方訊後依毀損公物罪將兩人送辦。（鄧博仁攝）

台北市北投區逸仙國小前兩尊具有百年歷史的石狛犬遭曾斬首八田與一銅像的李承龍與邱晉芛持鐵鎚毀損，警方訊後依毀損公物罪將兩人送辦。（鄧博仁攝）

台北市北投區逸仙國小前兩尊具有百年歷史的石狛犬遭曾斬首八田與一銅像的李承龍與邱晉芛持鐵鎚毀損，警方訊後依毀損公物罪將兩人送辦。

(中時)