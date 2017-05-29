永遠瀟灑帥氣 美前總統甘迺迪迎百歲冥誕

遭刺殺身亡、美國第35任總統甘迺迪迎來百歲冥誕。（圖/美國國會圖書館）

因遭刺殺而英年早逝的美國前總統約翰·甘迺迪（John F. Kennedy），於今日迎來其一百歲冥誕，這位以「不要問你的國家能為你做些什麼，而要問你能為你的國家做些什麼。」（Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.）就職演說詞聞名世界的總統，至今仍是不少美國民眾心目中那位瀟灑帥氣且自信的領袖人物。此次紀念活動，由波士頓甘迺迪總統圖書館（John F. Kennedy Presidential Library）主辦，當年的第一千金、前駐日本大使卡洛琳·甘迺迪（Caroline Kennedy）亦出席演說，以表達她對父親的思念。

出生於麻州政治世家的約翰·甘迺迪，父親老約瑟夫·甘迺迪（Joseph P. Kennedy, Sr.）在一戰後靠股票投資成為鉅富，並因支持羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）當選總統，當上美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）主席等職務，成為政壇名人。約翰是家中次子、後成為司法部長的羅伯特（Robert F. Kennedy）則是三子，自幼患有愛迪生氏病（Addison's disease），造成他長期隱瞞自身健康史，並大量使用依賴大量的鎮靜劑、止痛藥等藥物以抑制病情。畢業於名校哈佛大學後，投入軍旅成為海軍情報官，並在戰爭後進入政壇，1947年選上聯邦眾議員、5年後擊敗對手成為參議員，也在此時與被稱為「賈姬」的賈桂琳·甘迺迪（Jacqueline Kennedy）完婚。

美國第35任總統甘迺迪（圖左後）和前第一夫人賈桂琳（圖右），與長子小約翰（母親左側）、長女卡洛琳（圖右下）在白宮合影。（圖/美國國會圖書館）

年輕投入軍旅的甘迺迪，人在魚雷艇內的照片。（圖/美國海軍）

1953年當時仍是參議員的甘迺迪（圖左）與賈桂琳（圖右）結婚。（圖/美國國會圖書館）

在參議員任期時，其實甘迺迪的病情已相當糟糕，但不願示弱的他卻仍對外表現出強悍且幹練的一面。1960年，在外界起初不看好和身為天主教徒的身份下，時年僅43歲的甘迺迪宣布參選，和當時共和黨籍副總統尼克森（Richard Nixon）競逐白宮大位。同年9月26日在美國政治史上首次電視選舉辯論上，年輕自信的甘迺迪在形象上成功壓倒慌張的尼克森，最後在極微弱的差距下當選，成為第35任美國總統、也是至今唯一一位天主教徒的總統。

1960年美國總統大選首次電視辯論，甘迺迪（圖左）擊敗共和黨籍對手尼克森（圖右）。（圖/合眾國際社）

出任總統後，甘迺迪（圖右）於1961年與時任蘇聯總書記赫魯雪夫（圖左）會面。（圖/美國國務院）

甘迺迪任內諸多大膽改革和政策，也是讓不少美國民眾記憶由新的因素，除了推動民權與婦女權益外，還有包含稅改、公共住宅等政策。但其放任聯邦調查局（FBI）長年監聽監控馬丁路德金恩博士（Martin Luther King, Jr.）一事，卻成為後來被黑人民權運動者大力抨擊的一點。對外政策採取強硬姿態的甘迺迪，曾在1962年的古巴飛彈危機（Cuban Missile Crisis）中，差一點點和蘇聯（USSR）爆發全面衝突，最後在各退一步下有驚無險地化解危機。極力反共的他，曾親赴「前線」的西柏林演講，以一句「我是柏林人」（Ich bin ein Berliner）再次成為全球焦點。

甘迺迪總統（圖右）於白宮外，與弟弟羅伯特（圖左）和泰德（圖中央）合影。（圖/美國白宮辦公室）

甘迺迪（圖右）生前與長女卡洛琳（圖左）的親密合照。（圖/美國白宮網站）

美國甘迺迪前總統（圖右）於白宮內和長子小約翰（圖左）。（圖/甘迺迪紀念圖書館）

甘迺迪與賈桂琳這對夫妻，不僅是美國最顯眼的一對，更經常成為各大雜誌的封面人物，兩人育有一子一女，大女兒卡洛琳·甘迺迪、也是目前仍在世的家庭成員，曾在歐巴馬總統（Barack Obama）任期被任命為駐日本國大使，並因家族身份受到日本社會高度關注；長子小約翰甘迺迪（John Fitzgerald Kennedy Jr.）曾是一名律師和政壇新星，卻不幸在1999年於一次輕航機飛行意外墜海中，與妻子共同命喪黃泉，令外界不勝唏噓。

傳聞這是甘迺迪（圖右後）遭刺殺前最後一張照片，與妻子賈桂琳（圖右前）、副總統詹森（圖左後）共乘一輛車在德州達拉斯街頭。（圖/美國國會圖書館）

甘迺迪遭刺殺後，賈桂琳（頭戴黑色頭紗者）帶著小約翰和卡洛琳走出喪禮現場，由羅伯特（圖左）陪同。（圖/美國國會圖書館）

只可惜，這位大力推動太空計劃的高人氣總統，卻在1963年與副總統詹森（Lyndon B. Johnson）、第一夫人賈桂琳訪問達拉斯途中，於公開場合遭人開槍刺殺，一擊正中腦部而斃命，留下至今仍謎團疑點重重的懸案。然而，也正如其善於經營公眾形象一般，甘迺迪與著名女星瑪莉蓮夢露（Marilyn Monroe）的私情逐漸成為家喻戶曉的話題，而在他身故後，賈桂琳於1968年在小叔羅伯特亦遭槍殺後，遠離美國改嫁希臘船王歐納西斯（Aristotle Onassis）一事，亦成為一段佳話。

1962年女星瑪莉蓮夢露（圖左後）出席生日宴會，與總統甘迺迪（圖右）、司法部長羅伯特（圖左前）同台。（圖/美國白宮）

甘迺迪總統紀錄片。

雖然賈桂琳已於1994年病逝，但甘迺迪夫妻的故事仍為美國和全球諸多民眾津津樂道，其長女卡洛琳出席紀念會時表示，她仍時時刻刻都在想念著父母，這或許也是眾多支持者心目中的共同心聲之一。

(中時電子報)