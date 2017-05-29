北捷準備好了！ 旅客可將衛生紙丟馬桶

台北捷運公司宣布，配合環保署政策，旅客可放心將如廁衛生紙丟馬桶。（北捷提供）

配合環保署6月1日起推動「如廁衛生紙丟馬桶」政策，台北捷運全系統車站廁所除了張貼「大解密！！衛生紙可以丟馬桶」海報外，也貼上「衛生紙請丟馬桶」、「其他異物請勿投入」標語，提醒旅客改變衛生紙丟垃圾桶習慣，但切勿將異物丟入，避免馬桶阻塞影響他人使用。

北捷表示，捷運系統各廁間所提供的衛生紙均為可溶於水的再生紙，同時女廁均設置加蓋垃圾桶，以方便丟棄個人衛生用品，男廁則不提供垃圾桶，廁所附近原面紙販賣機也已全面改販售衛生紙。

(中時)