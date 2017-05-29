蘇花公路通車恐再延 收假民眾繞道走中橫要多4小時

合歡山假日車遊車潮眾多，車流量較大。（警方提供）

合歡山假日車遊車潮眾多，車流量較大。（警方提供）

民眾連假至合歡山出遊。（警方提供）

蘇花公路中斷，車輛繞道中橫經台14甲線至宜蘭。（警方提供）

蘇花公路112.6公里，自昨日傍晚5時發生落石坍方，造成道路封閉，因落石不斷，暫時預定延至下午3時搶通，花蓮有收假民眾眼見「蘇花路不通」繞道改走台8線中橫公路，目前東往西車流量較大，警方指出，昨夜中橫也曾因落石阻斷交通，呼籲民眾小心行駛。

蘇花公路台9線112.6公里處，自昨天下午5時坍方後，截至目前200公尺高上邊坡仍有下雨及間接性落石，現場搶災機具及人員警戒監看，現階段暫無法進行人工刷坡，公路總局暫預定趕在今天下午3時搶通，但若落石不斷，開放時間恐再延後。

新城警方表示，因蘇花公路封閉，今起部份車輛改由中橫公路至大禹嶺轉往台14甲線宜蘭方向行駛，路程較走蘇花約增加4個小時，目前台8線天祥段太魯閣口至大禹嶺間，目前東往西車流量較大，但整體交通順暢、平穩，因昨164公里處洛韶路段發生落石坍方，民眾行經易落石區，仍應提高警覺盡速通行。

公路總局第四區養護工程處表示，台8線164公里處洛韶路段，昨晚因落石坍方一度阻斷交通，經工程人員的努力下，已提前在今日凌晨1時搶通，提醒用路人，雨後山區土石含水量高，仍有潛在落石風險，呼籲民眾小心行駛，非必要勿進入山區。

臺鐵為因應蘇花公路不通，疏運返鄉旅客需要，也加開宜蘭至花蓮區間車往返，宜蘭(11:50開)=花蓮間5960次、花蓮(13:36開)=宜蘭間5961次，計兩班次。

(中時)