悍將感「蟹」日 沈鈺傑父子開球
富邦悍將將在5月31日(周三)再度移師高雄澄清湖球場進行主場賽事，當天將為本季正式轉任牛棚教練的沈鈺傑舉辦「感蟹日」，喜歡「螃蟹沈」的球迷朋友千萬別錯過。
沈鈺傑在2005年加盟中信鯨，鯨隊解散後轉投興農牛，隨後再到義大犀牛，生涯出賽526場，戰績50勝45敗36救援，防禦率3.91；去年底隨球隊轉手，輾轉成為富邦悍將成員並專任牛棚教練，也結束12年球員生涯。
富邦悍將特地在31日澄清湖主場賽事，為老家位於高雄的沈鈺傑舉行「螃蟹感謝日」，當天只要憑內野票進場的球迷，就有機會獲得限量的螃蟹感謝酷卡1張，感謝卡上印有沈鈺傑親筆寫給球迷的1段文字，非常具有紀念性。
富邦將在賽前5時30分舉辦感「蟹」簽名會，由沈鈺傑帶領倪福德、張耿豪與球迷朋友相見歡，當日凡配戴悍將相關商品，即可於4時30分 憑該場次內野票兌換號碼牌；由於沈鈺傑自球員時期即以61號為背號，悍將也特別限定61位幸運球迷(含20位會員保障名額)可參與簽名會。
(中時電子報)
關鍵字：富邦
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