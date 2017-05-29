一次3根香蕉全下肚恐引起肌肉麻痺？
香蕉富含維生素、礦物質及膳食纖維，因此受到許多民眾喜愛，常一次就2、3根香蕉下肚，然而網路傳言，香蕉富含鎂，若一次3根吃下肚，會使血液中的鎂含量增加，對於心血管系統有抑制作用，會感覺肌肉麻痺、麻木等症狀，且香蕉屬寒性，容易腹瀉、腸胃不好的民眾要少吃。對此，有營養師指出，一般民眾無須擔心，但若是腎功能不好、嚴重脫水的患者則要少吃香蕉。
《聯合報》報導，大甲李綜合醫院營養室劉純君主任表示，根據膳食營養素參考攝取量，19歲以上成人鎂建議攝取量為男性380mg、女性320mg，若依次吃下3條重280公克的香蕉，鎂含量約是177毫克，並不會攝取過量。
劉純君主任提醒，腎衰竭及嚴重脫水的病人要特別小心不要攝取過多香蕉，3條重280公克的香蕉，其鉀含量約26756毫克，恐引起高血鉀症，導致臉部、舌頭或四肢末端感覺麻木、肌肉無力、呼吸困難或心律不齊，甚至心臟衰竭，使心臟收縮時停止跳動。
健康的成年人每日每公斤體重會流失1.1~1.3mg的鉀，日常飲食會攝取2000~4000毫克的鉀，而且鉀會隨著尿液排出體內，因此一般民眾一次吃下3根香蕉並不會有問題。
如果民眾腸胃到比較弱或是容易便秘，在吃下數根不夠成熟的香蕉後，而又水分攝取不足夠，恐會導致便秘；若易腹瀉，吃下數根成熟香蕉，會使腹瀉情況加劇，因此，劉純君主任呼籲，水果還是要適量攝取，建議一天攝取兩份水果，一份約是一個拳頭大小的分量為佳。
(中時電子報)
關鍵字：香蕉
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