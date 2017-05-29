簽支票像簽衛生紙 豬哥亮曾誓言贏了一生包場「她」

張琪當年幫助豬哥亮開拓北部版圖，也目睹他豪賭的瞬間，勸都勸不聽。(中時資料照片)

「秀場天王」豬哥亮發跡於高雄的藍寶石歌廳，以其獨特的主持風格而竄紅，尤其擅長用台語調侃來賓、講笑話，逗樂觀眾，而在家鄉站穩腳步後，豬哥亮欲北上發展，沒想到遇到阻礙，此時多虧了「她」背書，才讓豬哥亮真正在全台爆紅，而這位貴人也透露，當年豬哥亮曾說過，若賭贏，就包場讓她一輩子清幽，但也是這個「賭」害了他一生。

豬哥亮的貴人是誰呢？據《自由時報》報導，當時豬哥亮遇拓展北部市場，然北部的秀場老闆不太信任他，一度沒人願意出錢，然當年《群星會》台柱張琪認為豬哥亮會紅，因此跟老闆打包票，表示願自掏腰包出豬哥亮的酬勞，讓他在敦化南路的老天王餐廳展開北部第一場秀，果然如預期中的爆紅，此後天王邀約接到手軟。

張琪表示，她過去常上豬哥亮的秀，一個不會說台語的女星對上最愛用台語搞笑的主持人，她說兩人從不RE稿，靠的是上台後即興發揮，大玩「破台語梗」，她叫他「馬桶蓋」，他說她是「蟾蜍(台語)」，兩人的知名笑梗就是這樣激盪出來的。

而常與豬哥亮合作的張琪，自然也親眼見識過他瘋賭的那段歲月，她說當時歌廳秀錄影帶錄個沒完，當年她一集酬勞拿3萬，在秀場攢了不少積蓄，豬哥亮當然賺更多，只是他花得也夠狠夠兇，張琪回憶有次在台南做歌廳秀，豬哥亮在後台簽大家樂，「簽支票像簽衛生紙一樣，一張90萬、一張120萬…大概簽了600萬」，她看了嚇壞，當年600萬可是天價，忙勸他：「豬仔！你別簽！」，但豬哥亮賭性堅強，還烙話：「這攤若中，妳就免唱了，以後都我包場！」，後續發展眾人皆知，張琪感嘆地說，豬哥亮真的不是壞人，「但真的，賭害到他了」。

(中時電子報)