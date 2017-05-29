NBA》總冠軍賽眾星雲集 看名將也看三分

總決賽有看頭，不但有7位全明星賽巨星，更有5位三分球大賽冠軍得主，史提芬柯瑞率領的勇士期盼能擊敗衛冕軍騎士，重返榮耀。(美聯社資料照)

本屆總冠軍賽眾星雲集，不但集合了7位全明星賽成員，更有多達5位在全明星賽三分球大賽冠軍得主，因此，6月2日開打的總冠軍系列賽精彩可期。

勇士與騎士連續三季在總決賽碰頭，尋求衛冕的騎士陣營中有詹姆斯、厄文與洛夫等3位全明星賽成員，勇士更厲害，史提芬柯瑞、杜蘭特、克雷湯普生和卓雷蒙格林在今年的全明星賽同時出場，讓外界喻為是勇士的全明星賽。

除此之外，這次總冠軍賽的另一個焦點就是三分線大比拚，騎士有3位曾奪得全明星賽三分球大賽冠軍，分別是2011年的詹姆斯瓊斯、2012年的「愛神」洛夫以及2013年的厄文，勇士則有2015年的史提芬柯瑞和2016年的克雷湯普生，甚至騎士詹姆斯、J.R史密斯、佛萊、勇士杜蘭特、卓雷蒙格林也是箇中好手，但目前看來勇士的勢頭比騎士陣營來得搶眼。

(中時電子報)