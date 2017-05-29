逸仙國小石狛犬遭破壞 北市教育局譴責

中華統一促進黨成員、前台北市議員李承龍和女子邱晉芛昨晚持榔頭敲毀北市逸仙國小門外雕像「石狛犬」。圖為雕像未被破壞前原貌。（北市教育局提供）

中華統一促進黨成員、前台北市議員李承龍和女子邱晉芛昨晚持榔頭敲毀北市逸仙國小門外雕像「石狛犬」。（北市教育局提供）

中華統一促進黨成員、前台北市議員李承龍和女子邱晉芛昨晚持榔頭敲毀北市逸仙國小門外雕像「石狛犬」。（北市教育局提供）

中華統一促進黨成員、前台北市議員李承龍和女子邱晉芛昨晚持榔頭敲毀北市逸仙國小門外雕像「石狛犬」，北市教育局今發布聲明強烈譴責，指石像不但是歷史文物也是學校公物，破壞者以一己意識形態強加於眾、渲染仇恨，是對下一代最壞的示範。

石狛犬經北市文獻會判定尚未達古蹟保護範疇，但仍是日治時期遺留至今，教育局指出，2014年曾補助逸仙國小進行石狛犬的尾部修復及汙損清潔等維護作業。

此次石狛犬遭破壞，已由教育局、警察局及文化局成跨局處專案小組，除不法份子已由警察局依現行犯逮捕，教育局也指示逸仙國小商請原石狛犬修復師傅研商盡修復事宜，並由文化局文獻會進行專業指導，教育局也請各校加強古蹟文物保護課程。至於後續毀損相關賠償問題，依法律途徑辦理。

(中時)