NBA》生涯首闖總決賽 他既激動又感慨

拚戰12個球季，戴隆威廉斯(左)終於首次闖進總決賽，希望騎士能幫他贏得一枚冠軍戒。(美聯社資料照)

2005年選秀探花戴隆威廉斯，征戰12個球季轉換了4個東家，終於在本季首次闖進總冠軍賽，回想過去這段路程，戴隆既激動又感慨，期盼騎士能幫他圓冠軍夢。

戴隆威廉斯在2005年加盟爵士，當時被視為史塔克頓的接班人，而爵士也確實非常看好他，第二個球季起就成為先發主控，2010-11球季更打出場均21.3分的生涯最佳單季成績。

然而戴隆在2011年決定離開猶他，加入市場大又有錢的籃網，這個選擇成為他生涯的轉捩點，因為籃網積弱不振，戴隆的成績不升反降，個人價值性也從高點急速下滑，今年2月底被小牛無條件釋出，一度茫然的他，下定決心不尋求高薪，而是投靠尋求衛冕的騎士。

或許是死馬當活馬醫的心態，戴隆威廉斯在騎士找到渴望的泉源，例行賽最後第二戰面對熱火，他拚戰46分鐘攻下35分、7籃板、9助攻，球迷似乎又看到往昔在爵士時期的威廉斯。

季後賽東區決賽第五戰，戴隆在第二節就6投5中攻下14分，比起前四戰總得的分數還要多。戴隆表示，整個系列賽都沒有找到手感，唯獨那個時刻福至心靈。

回首過往，戴隆感慨萬分，「我在聯盟打滾了12年，也打了85場季後賽，而這卻是我第一次雙腳跨進總決賽，如果沒有親身體驗過，那就不是完美的籃球生涯，現在只差一枚冠軍戒指了。」

(中時電子報)