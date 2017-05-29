大S豪宅曝光 女兒玩具房跟客廳一樣大
汪小菲和大S結婚6年多，育有一子一女，寵女狂魔的他，28日在微博曬出和女兒的合照，長大不少的小玥兒長髮及腰，和媽媽越來越像，不過眼尖網友發現，照片意外曝光豪宅內裝，華麗玩具房都跟客廳一樣大了。
汪小菲和女兒在鏡頭前扮鬼臉，模樣逗趣可愛，讓他有感而發說：「每次出差前都會想我這最愛的玥兒、小月眼的玥兒，怕他這次離開就找不到爸爸的愛，她和她媽媽小時候一模一樣，見鏡頭就做鬼臉，但還是長髮及腰了」。
照片中見小玥兒長大不少，已經比鋼琴還高了，而網友也發現小玥兒的玩具房擺滿各種玩具，且空間相當大，都要比一般人客廳還大，網友直呼有錢就是任性啊。
(中時電子報)
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