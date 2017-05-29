作家陳芳明：蔡政府失去溝通能力

作家陳芳明在臉書PO文表示，總統府到凱道的距離是那麼接近，但是政府權力與人民權利之間的距離卻那麼遙遠。到底在什麼地方出了差錯？（圖翻攝自陳芳明臉書）

原民團體因不滿現行傳統領域劃設方法，夜宿凱道抗爭，原住民歌手Panai Kusui（巴奈）用歌聲持續為原民發聲。作家陳芳明為此在臉書PO文，感嘆總統府到凱道的距離那麼近，政府權力與人民權利之間的距離卻很遙遠。

去年8月，蔡英文總統向原住民道歉，提出劃設、公告原住民族傳統領域土地等承諾，甚至親上凱道溝通。然而，今年2月原民會公布的《原住民族傳統領域劃設辦法》僅限公有地、排除私有地，之於原住民，等於有近100萬公頃的傳統領域被迫消失，原民團體因此夜宿凱道抗爭，歌手巴奈也身體力行以歌聲表達訴求。

作家陳芳明也到場聲援，並在臉書PO文表示，巴奈的抗議未曾偏離她的文化主體，至今仍未獲得總統或民進黨的恰當回應，土地的問題已使社會陷入惡夢裡。他更寫道「總統府到凱道的距離是那麼近，但是政府權力與人民權利之間的距離卻那麼遙遠。」並提出疑問，最會溝通的政府卻突然失去溝通的能力，到底在什麼地方出了差錯？

以下為陳芳明臉書全文：

［沒有人是局外人］

巴奈在凱道上，帶領在場朋友一起跳舞。她要眾人齊唱「嗨呀吼嗨呀」，她則在前面以主調唱出她低沈的聲音。她在抗議之際，未曾偏離她的文化主體。在隊伍中，我也與大家手牽手呼應著巴奈。已經露宿三個月，她的精神未嘗稍減。沒有惡聲，沒有詛咒，她還是維持她的本色。她說的很清楚：「沒有人是局外人」。

到今天還未獲得總統或民進黨的恰當回應。土地的問題，已經使整個社會陷入無窮盡的惡夢裡。不僅在平原發生土地衝突，在原住民的傳統領域情況更嚴重。去年八月一日，蔡總統正式向十六族原住民舉行公開道歉儀式。還不滿一年，巴奈就已經出來抗議原住民傳統土地遭到併吞。

總統府到凱道的距離是那麼接近，但是政府權力與人民權利之間的距離卻那麼遙遠。到底在什麼地方出了差錯？最會溝通的政府卻突然失去溝通的能力，道歉儀式舉行過後，應付諸行動的時候才對。現在延宕了長達三個月，至少總統府可以派人來溝通吧。巴奈已經從冬天靜坐到春天，現在夏天又要到來。在凱道，巴奈依然挺著她不屈的身體。

(中時電子報)