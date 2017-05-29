不慎挖破瓦斯管線 林口2工人燙傷

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大邦工程29日早上10時許於林口區文林一街11巷8號施作汙水管工程時，不慎挖破瓦斯管線。（陳心瑜翻攝）

警消在現場進行水霧防護。（陳心瑜翻攝）

大邦工程早上10時許，於林口區文林一街11巷8號施作汙水管工程時，不慎挖破瓦斯管線，導致53歲洪姓工人、59歲曾姓工人遭到1度燒燙傷，幸意識清醒，送往林口長庚醫院救治。

警消獲報後也架設水砲台射水防護，週邊100米架設封鎖線禁入，控制現場情況，瓦斯公司也在10時25分到場關閉管線。

(中時)