老翁釣魚受困沙洲 警消趕往救援

72歲老翁今天上午於坪林區虎寮潭釣魚時，受困溪中寸步難行。（孟祥傑翻攝）

72歲老翁今天上午於坪林區虎寮潭釣魚時受困溪中，消防局救生員將他救回岸邊。（孟祥傑翻攝）

72歲老翁今天上午於坪林區虎寮潭釣魚時受困溪中，消防局救生員將他救回岸邊。（孟祥傑翻攝）

新北市消防局今（29）日上午10時許獲報，1名72歲老翁到坪林區虎寮潭釣魚，疑因溪水湍急受困沙洲，立即派員前往救援。救生員游泳渡溪將老翁救回岸邊，所幸老翁沒有受傷，上岸後頻頻感謝消防人員救他一命。

據了解，老翁今天上午9時許到虎寮潭釣魚打算加菜，因山區下起小雨，導致溪水漲起水深及膝，老翁受困沙洲，民眾發現報案，警消趕至現場將老翁救出。警消提醒民眾山區溪流水位變化大，不要隨意渡溪，避免發生意外。

(中時)