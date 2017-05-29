高寶璟驚險「保后」 球后累計周數逼近曾雅妮
世界第2柳蕭然與世界第3艾莉雅，Volvik錦標賽分獲並列第56與第21，讓紐籍韓裔20歲高寶璟本周驚險保住世界第1，連續84周坐穩「球后」寶座，目前世界第1累計周數103周，直逼的曾雅妮109周。
高寶璟生涯2度攻上世界第1，2015年二月二月以17歲之齡登上世界第1，成為史上最年輕「球后」，但這次只在位19周就將球后寶座還給朴仁妃，2015年十月二十六重返世界第1，這次至今已連續在位84周，兩次合計103周。
史上「球后」帶在最久是墨西哥女王歐秋雅的158周，其次是曾雅妮2011年二月十四日至2013年五月十七日的109周，高寶璟只差7周就可超越曾雅妮，躍居史上在位第2久的世界第1。
高寶璟雖因柳蕭然與艾莉雅Volvik錦標賽爭未獲前5與前3「保后」成功，但自己必須趕緊終結去年七月以來的冠軍荒，才有利坐穩球后寶座，否則隨時面 臨柳、艾2人的威脅。
LPGA本周五晚(六月二日)進行只打3天的Shoprite菁英賽，這場比賽高寶璟與艾莉雅都休兵未出賽，僅柳蕭然1人參賽，預料本周最新世界排名可能縮小到只差高寶璟0.1分柳蕭然，此戰再度挑戰史上第10位「球后」。
(中時電子報)
關鍵字：曾雅妮
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