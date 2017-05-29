年薪140萬留不住 威廉凱特管家為這事請辭
英國威廉王子與凱特王妃近來為了孩子就學問題，打算從英國諾福克郡的Anmer Hall行宮搬回倫敦的肯辛頓宮，然在慶祝喬遷之前，他們得先為「家事」傷腦筋，因為御用管家莎蒂萊斯早了一步請辭，堅決捨棄這個價值超過百萬年薪的工作，都是因為無法再忍受「這件事」。
據《太陽報》報導，威廉王子夫妻檔上個月甫歡度結婚6周年紀錄，但快樂的時光沒持續太久，就得為現實操煩，因為一直照顧著他們家大小事的管家莎蒂遞出了辭呈，她為這個皇室家庭效勞了2年，平時主要工作是清潔打掃、洗衣、購物和烹飪等，年薪約為140萬台幣，其實莎蒂在此前已有為皇家服務的經驗，她原先在白金漢宮工作，深受英國女王伊莉莎白二世賞識，之後跳槽為挪威王儲哈康王子夫妻倆工作了5年，2年前才被凱特王妃挖角回英國工作。
據悉，莎蒂請辭的理由，就是工作量太大，她有3分之2的時間在Anmer Hall行宮裡，這棟宅邸有10個房間，消息人士表示，莎蒂相當勤勞，但這個工作量真的太大，「威廉王子他們還希望她未來花更多時間在肯辛頓宮，她的工作量持續增加」，莎蒂的朋友也說，她在工作之外，幾乎沒有正常的生活，因此決定辭職，她心意堅決，沒有任何事可以動搖她，也由於喬治小王子與夏綠蒂小公主相當喜歡莎蒂，因此她請辭一事讓威廉和凱特夫妻倆傷透腦筋，肯辛頓宮發言人則說，不會對王室成員的私生活多做評論。
(中時電子報)
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