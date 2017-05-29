MiLB》江少慶5局飆本季新高7K 斬獲第7勝
效力印地安人高階1A的小將江少慶前役悲情吞敗，29日他再度掛帥先發，面對紅襪高階1A僅管投5局失4分，用了86球偏多，寫下本季最短先發局數，不過卻飆出平本季新高的7次三振，加上打線給7分火力奧援，讓江少慶退場時仍保勝投資格，終場印隊高階1A以9比8險勝，江少慶奪本季第7勝。
江少慶前一次先發，力投6局失1分卻輸球，中止先發6連勝，此役他再度上陣，卻在首局就遇亂流，送出2次保送、挨1支安打，讓對手攻占滿壘，隨後再挨2支安打，失掉3分。隨後他表現回穩，第2到第4局演出9上9下，不過5上他一開始就送保送，讓對手發動攻勢，1出局二三壘有人時，挨高飛犧牲打丟掉第4分。
江少慶投完5局退場，總計他用86球，挨4安失4分，另有2次保送，滾飛比2.22維持水準，整體表現算是普通，自責分率略升到2.70。不過他此役K功不錯，有7次三振，但說也奇怪，今年他前一次飆7K是本月18日，該役投7.2局失掉本季新高5分，此役失4分則是失分第2多，目前看來他若想飆K，都沒好結果。
另打者方面，印地安人1A的捕手朱立人任先發3棒捕手，4打數1安打，打擊率2成81，印地安人2A的張育成任先發5棒游擊手，僅打2打席，總計1打數沒安打，有1次犧牲觸擊，打擊率1成96。效力海盜2A的張進德任5棒指定打擊，3打數1安打，打擊率不到1成；紅襪2A的林子偉任先發游擊手，4打數無安打，打擊率3成09。
(中時電子報)
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