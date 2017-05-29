瘖啞男無助站路口 暖警自掏腰包助達目的地

吳姓警員（右）自掏腰包，請司機送該名聾啞男子到目的地。（馬瑞君翻攝）

一名瘖啞男子日前到台中東區參加活動卻迷路，站在路口不知所措，看到對面便利商店前剛好有一員警在值勤，連忙跑過去尋求協助。他與三分局東區分駐所員警吳建福兩人比手畫腳後，吳員擔心他可能不知道怎麼走，索性為他叫一部計程車，還自掏腰包付車資，在台中街頭上演一幕溫馨畫面。

當時吳建福正好在便利商店前值勤，見該名聾啞男子拉著購物車、手持「106年度越愛越聾親子交誼端午感恩活動」活動通知單走來，指著通知單比手畫腳表示要到東區公所參加活動，卻不知如何前往。

吳員發現活動地點有一段距離，與其筆談問「是否搭乘計程車？」對方卻回「幾號？」眼見兩人雞同鴨講說不清，加上天氣炎熱，久候仍未見公車蹤影，吳員主動幫男子攔計程車，告知司機地點，並自掏腰包先行付清車資。

該名聾啞人士對於能夠順利到達活動場地感到安心，更對員警主動熱心的舉止感到窩心及感激，雖無法言語但仍努力表達，不忘對警方比出大拇指表示感謝。

吳員表示，區區小事不足掛齒，關懷社會為民服務是警察職責的一部分，有人陷入困境需要幫助時，大家都應該伸出援手，警察只要有能力，更是應該義不容辭。

(中時)