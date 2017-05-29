落石不斷 蘇花公路搶修通車延到31日以後

蘇花公路台9線112.6k九宮里路段，昨(28)日下午5時許，發生落石坍方雙向阻斷，晚間19時起封閉蘇澳至東澳路段，今日仍持續落石抽坍不斷，確定蘇花公路今日無法搶修通車。

公路總局第四區養護工程處緊急應變小組現場以UAV空拍研判結果，該處邊坡仍極不穩定，落石範圍有往上且又往北擴大之趨勢，後續邊坡落石坍方稍歇，將先進行坍滑坡面人工刷坡，搶災機具才能進場坍方清理，目前邊坡作業工班及搶災機具已於現場待命，預定明日下午5時，發布31日以後通車時間，如現場持續落石坍方不斷，不排除延後搶通時間，後續將隨時發布搶災及通車最新訊息。

(中時電子報)