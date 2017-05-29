落石不斷 蘇花公路延長封路
蘇花公路112.6公里處因發生落石坍方，導致雙向阻斷。昨晚7時封閉蘇澳至東澳路段，原本預定今（29）日上午9時搶通，今早延後到下午3時，但公路總局經研判，現場坍方不斷，搶修不易，即便通車也容易有危險，中午表示31日以後才有可能搶通。
公路總局表示，經第四區養護工程處空拍研判，該處邊坡仍極不穩定，落石範圍有往上、往北擴大的趨勢，預定明天下午5時發布31日以後通車時間，如現場持續落石坍方不斷，不排除延後搶通時間。
公路總局坦言，使用空拍機觀看後，落石約2、3分鐘掉落一次，整個上午都在研判狀況，考量用路人生命安全，通車時間在31日後真的是不得不為的決定。由於有不少車輛從北部經國5、蘇花公路到花蓮與台東，建議改走南迴等道路北返。
(中時)
關鍵字：蘇花公路
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