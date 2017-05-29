蔡鳥員警發揮阿甘精神 獲績優警勤區殊榮
台中市警一分局公益派出所警員林川富，是任職警界才2年多的菜鳥警察，卻發揮阿甘精神，憑藉著傻勁認真查訪勤區業務，日前榮獲警政署核定「全國績優警察勤務區」殊榮，讓同僚眼睛為之一亮。
25歲的林川富，2014年10月才從警專第31期畢業，擔任警察工作還不到3年，擔任派出所交通宣導承辦人，積極參與轄內治安座談會，宣導交通法令，並至轄內國小及幼稚園，針對孩童加強交通安全常識宣導。
林員擔任公益派出所「中興里」管區，平日經常參與轄內宣導活動，因經營勤區認真負責，獲分局評列甲級警勤區，一路台臺中市政府警察局評比競賽中受肯定，推薦參加「106年全國績優警勤區」評核競賽。
林川富謙虛的說，雖然準備時間不久即代表參賽，但都是因為落實平日訪查的結果，自己僅是做好份內工作，這次雖榮獲「全國績優警察勤務區」之肯定，自己要學習的還有很多。
(中時)
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