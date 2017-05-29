遊客中心人員只通中、英文 民代建議提供東南亞語服務

市議員江肇國建議，於烏日高鐵等4大旅遊服務中心，提供相關的東南亞國語言服務，讓來台中的國際旅客獲得友善對待。（陳世宗翻攝）

蔡英文總統上任後積極推行南向政策，去年台灣東南亞觀光人次創新高，較前年提升16％。市議員江肇國、張雅旻表示，越來越多東南亞、港澳遊客來台旅遊；台中市旅遊服務中心服務人員卻只通中文、英文、台語，造成遊客出現「鴨子聽雷」情況。

觀光旅遊局長陳盛山說，目前市府針對旅服中心約僱人員均要求具備英文能力，並加強日語及外語訓練。在觀光或一般飯店等旅宿業，開始輔導觀光飯店旅行同業公會定期與不定期舉辦外語課程；包括日、韓與東南亞語系課程，盼招攬更多新住民朋友加入提供觀光接待。

江肇國表示，台中市4個旅服中心的8位正式編制人員，具備語文能力只有中文、台語、英文；市府所招攬的154位志工人員，僅有少部分志工會說日文，沒有任何人具備粵語或是東南亞國家語言能力；若來自越南、緬甸、印尼等東南亞國籍旅客，恐怕陷入鴨子聽雷窘境。

張雅旻說，因應數位化時代來臨，建議觀旅局針對「台中觀光旅遊網」、「大玩臺中App」及「臺中旅遊網粉絲團」，應加強主題設定，並參考其他縣市推出的旅遊App優點，推出「大玩臺中App」2.0，吸引旅客停留，讓旅客不再只是路過台中，是真正進行深度旅遊了解台中之美。

觀旅局指出，該局除推出「大玩臺中」APP下載式手機應用工具外，目前也完成「臺中觀光旅遊網」RWD響應式網頁改版，遊客用手機瀏覽台中觀光旅遊網時，會配合手機介面自動調整版面方便瀏覽，相較APP資訊更為豐富、完整，未來將推廣手機族直接上台中觀光旅遊網查詢。

(中時)