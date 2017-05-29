新北議長盃龍舟賽 員警扮許仙白蛇同樂

「龍山出嶺戰艦隊」身穿迷彩、手串艾草出場，聲勢驚人。（方濬哲攝）

蘆洲分局員警喬裝許仙與白蛇，宣導反詐騙也與民同樂。（方濬哲攝）

參賽隊伍在豔陽下前進，民俗與健身兼顧。（方濬哲攝）

新北市議長盃龍舟賽29日在蘆洲微風運河舉行，共有100支隊伍前來爭取216萬元的獎金，蘆洲分局員警也喬裝許仙、白蛇，宣導反詐騙也與民同樂。

(中時)