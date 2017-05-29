中橫端午不平靜 公車與休旅車擦撞

豐原客運公車擦撞休旅車左側車身，前保險桿毀損，車燈也掉落。（翻攝臉書）

休旅車左側前、後車門都撞凹變形，幸好雙方駕駛及乘客都沒有受傷。（翻攝臉書）

端午連假，中橫公路發生公車撞休旅車意外，豐原客運267路線「東勢－上谷關」路線公車上午10時許行經台8線松鶴段時，疑似對向來車轉彎不慎，雙方發生擦撞事故。公車前保險桿、車燈毀損，休旅車左側前、後車門都撞凹變形，幸好沒有造成人員受傷。

豐客表示，該車駕駛沒有酒駕，當時車上有3名乘客，由後方另輛開往谷關的公車接駁。事故發生後，中橫台8線雙線車道僅剩單線可通行，警方獲報到場處理，經排除後，恢復雙線通車，至於詳細車禍肇事發生原因仍有待釐清。

(中時)