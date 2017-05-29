台中議員邱素貞爭取「台74線」增設出入口匝道

交通局長王義川說，市府正評估於太平區中山路到大里區德芳南路段，增設台74線南向出入口匝道的可能性。（陳世宗翻攝）

台中市政府積極推動屯區公路網，但台74線快速道路，從太平區中山路到大里區德芳南路段，長達約6公里沒有匝道。市議員邱素貞、李天生等人爭取設置南下匝道，提供便捷交通。交通局長王義川指出，該局正評估於該地區增設台74線南向出入口匝道的可能性。

邱素貞說，台74線增設大里霧峰系統交流道，及十九甲北出及東昇橋南入等三組匝道，其中大里霧峰系統交流道，已獲得交通部支持核定，預定110年完工；但從中山路匝道距離下一個匝道約6公里，中間沒有匝道，往來太平、東區一帶，耗費更多時間。

邱素貞及李天生等市議員建議，爭取增設南向下匝道，提升民眾上下匝道交通便利性。王義川表示，為改善台74線太平交流道至大里一交流道之間造成太平區、東區、大里區民眾進出匝道的不便利，交通局評估於該地區增設台74線南向出入口匝道的可能性。

王義川說，因台74線現況匝道間距與高架橋結構工程限制，評估較適合設置南向出口匝道位置在六順橋以北環中東路一帶，考量沿線現況有密集住宅區，地上物以鐵皮工廠與民宅為主；若於該處設置匝道，預期將對當地民眾造成較大影響、徵收阻力大，目前尚在努力。

交通局指出，至於南向入口匝道，已於105年10/21日完成可行性評估，並送公路總局審查，於106年4/28日召開初核會議，目前正依會議結論修正報告書；後續若獲交通部同意，將持續與地方溝通，希望能獲得地方支持且照顧到地主權益。

(中時)