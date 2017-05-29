不喝水愛吃鹹 腎臟恐出現鹿角結石
夏日炎熱，水分流失快，民眾要多補充水分，少吃重鹹料理，免得增加腎結石機率。
日前有名女子因腰痛及血尿就醫，檢查後發現左邊腎臟充滿鹿角結石，據《中央通訊社》報導，收治該名患者的書田診所泌尿科殷約翰醫師表示，當尿路系統出現不易溶解的結晶物，累積堆砌後就形成了結石，而尿路結石會出現在尿道系統的任何地方，包含腎臟、尿道、輸尿管及膀胱；而該名患者體內有結石沒有症狀，才會使結石成巨大的鹿角結石。
而鹿角狀結石，成份多為磷酸銨鎂，好發於女性，治療較為困難，症狀多為腰痛、排血尿、排尿時感覺疼痛、噁心及尿路感染等，由於鹿角狀結石會阻塞尿路，進而引發感染，長期下來腎臟功能就會受到嚴重破壞。
殷約翰醫師指出，夏季是結石好發季節，由於天熱易流汗，水分流失快，因此民眾要多補充水分，當尿液減少，尿中的代謝廢物濃度會提高，就增加了結石機率。
台灣約每10位民眾就有1人有尿路結石，當結石小於0.5公分，自行排出機率高，沒有不適症狀的尿路結石患者，僅需平時多喝水、多運動，定期追蹤即可，並不需進一步治療；殷約翰醫師表示，是結石過大、太硬或位置不好，而引起不適症狀，像是鹿角結石，多以手術為第一治療方式，但術後腰部會疼痛且腎臟恐有大出血風險；也有結石清的微創手術方式，利用軟式輸尿管搭配雷射碎石及吸石套管，以雷射擊碎結石，同時吸石套管將碎結石吸出，此方式未在腎臟打洞，因此出血風險小。
殷約翰醫師呼籲，夏日除了要多補充水分外，也應減少攝取重鹹食物，飲食少鹹、避免憋尿，才能預防尿路結石產生，若有結石產生，要及早治療，一旦結石變大，就增加了治療風險。
(中時電子報)
關鍵字：結石
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