曼尼獨盟最終戰開轟 高喊「還想回日本！」
曼尼(Manny Ramirez)今年轉戰日本獨立聯盟，加入不少台灣球員曾待過的高知鬥犬，28日與德島藍襪展開他上半季最後一戰，轟出一發2分炮，率隊10比5勝出，替自己首個旅日球季劃下句點，繳出高達4成60打擊率、3轟的他，賽後表示接下來將返美與家人團聚，「但如果還有機會，還希望能回日本打球！」
將滿45歲的曼尼去年12月就傳轉戰日本獨盟，今年1月加盟高知，並享有賓士轎車、司機、無限量壽司等高規格待遇。轉戰獨盟至今，合約只簽到7月底的他，昨旅日最後一戰，5打數敲出3支安打，包括1發全壘打。總計他獨盟出賽18場，打擊率4成60是居全隊打擊王，另有3轟、20分打點。
「有機會希望還能回來！」曼尼結束旅日之旅，賽後表示會先回到美國陪伴家人，但仍很有興趣回日本繼續拚戰，「我很感謝高知球團跟球迷，能在他們面前轟出全壘打，是我的榮幸，今天的MVP是高知，高知就像我的家，這裡是最棒的，我接下來打算先回美國，陪伴我的家人、短暫休息，若可以會想再回來。」
另，除曼尼結束賽季，還有效力高知的羅國華跟林逸翔，獨盟生涯也告一段落，接下來兩人都有可能投身7月3日的中職選秀會。羅國華在高知出賽19場投21局，獲9次救援成功，自責分率僅0.86，且飆出24次三振，只有1次四壞球保送；林逸翔則投9場0勝2敗，投23.1局有13次三振、9次保送，自責分率3.09。
(中時電子報)
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